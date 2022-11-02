Эксперты рассказали о причинах ощущения усталости после сна
Утомляемость – это психологическое и физиологическое состояние человека, которое субъективно ощущается как усталость.
Накопление аденозина в мозге:
Последние несколько часов перед пробуждением мы проводим в фазе быстрого сна. Эта фаза характеризуется повышенной активностью мозга.
Самый заметный признак — быстрые движения глазных яблок. Циклы быстрого и медленного сна за ночь повторяются 4–5 раз. Именно во время фазы быстрого сна мы видим яркие сновидения.
Поздний отход ко сну:
Ночные бодрствования влияют на гиппокамп, который отвечает за эмоции, память и внимание, и даже могут способствовать уменьшению его объёма, что ведёт к снижению обучаемости и потере памяти, а также может быть ранним признаком болезни Альцгеймера.
Недостаток сахара:
То, чем мы перекусываем перед сном, также влияет на наше самочувствие. Последние исследования показали, что употребление сладкого перед сном может улучшить состояние с утра.
Повышение уровня сахара в крови влияет на активность нейронов, отвечающих за сон. По этим же причинам после обильного обеда клонит в сон.
Опубликовано: Ангелина Крент
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