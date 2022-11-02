ВС РФ отбили атаку ВСУ на Купянском направлении, уничтожив 150 украинских солдат
Вооружённые силы России отразили наступательную операцию украинских военных на Купянском направлении за сутки ведения спецоперации.
Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков уведомляет, что два батальона вооружённых сил Украины совместно с иностранными наёмниками пытались штурмовать позиции российских войск в населённых пунктах Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области, планируя совершить интервенцию в ЛНР.
По данным Конашенкова, атака украинских военных на Купянском направлении Харьковской области оказалась нейтрализована, а ВСУ понесли потери в количестве не менее 150 бойцов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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ВС РФ отбили атаку ВСУ на Купянском направлении, уничтожив 150 украинских солдат
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