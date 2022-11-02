Ошибки, увеличивающие риск образования почечных камней
Камни в почках – это проявление мочекаменной болезни, характеризующееся образованием в почках солевых конкрементов (камней).
Недостаток потребляемой жидкости. Вода помогает почкам очищать организм от продуктов метаболизма, которые и превращаются в камни.
Употребление большого количества газированных напитков. Они содержат фосфорную кислоту, которая способствует образованию камней.
Употребление красного мяса в больших количествах. В красном мясе много пуринов, которые активизируют производство мочевой кислоты и провоцируют образование камней.
Большое количество сахара в рационе. Еда с высоким содержанием сахара и фруктозы создает благоприятную среду для образования камней.
Недостаток кальция. Уменьшение кальция в меню приводит к увеличению количества оксалатов в организме, что постепенно вызывает мочекаменную болезнь.
Использование белковых диет. Они увеличивают уровень мочевой кислоты в крови, повышая риск образования уратных камней.
Опубликовано: Ангелина Крент
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