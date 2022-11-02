Ошибки, увеличивающие риск образования почечных камней

Камни в почках – это проявление мочекаменной болезни, характеризующееся образованием в почках солевых конкрементов (камней).

Недостаток потребляемой жидкости. Вода помогает почкам очищать организм от продуктов метаболизма, которые и превращаются в камни.

Употребление большого количества газированных напитков. Они содержат фосфорную кислоту, которая способствует образованию камней.

Употребление красного мяса в больших количествах. В красном мясе много пуринов, которые активизируют производство мочевой кислоты и провоцируют образование камней.

Большое количество сахара в рационе. Еда с высоким содержанием сахара и фруктозы создает благоприятную среду для образования камней.

Недостаток кальция. Уменьшение кальция в меню приводит к увеличению количества оксалатов в организме, что постепенно вызывает мочекаменную болезнь.

Использование белковых диет. Они увеличивают уровень мочевой кислоты в крови, повышая риск образования уратных камней.