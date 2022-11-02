Пэлтроу рассказала, как обклеила дом Шварцнеггера туалетной бумагой из-за того, что тот не раздавал конфеты на Хэллоуин

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что в детстве обклеила дом Арнольда Шварцнеггера туалетной бумагой из-за того, что тот не раздавал конфеты на ее любимый праздник Хэллоуин.

Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, как в детстве она и ее друзья любили праздник Хэллоуин, на который знаменитости их угощали сладостями.

Не все звезды делились сладким с детьми. Среди таких личностей был и Арнольд Шванценеггер, за что он поплатился.

Детишки обклеили дом знаменитости туалетной бумагой.