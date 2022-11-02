Додон: некомпетентность Санду спровоцировала энергокризис в Молдавии
Экс-президент Молдавии Игорь Додон утверждает, что нынешняя глава страны Майя Санду ответственна за энергетический кризис в молдавском государстве.
2 ноября бывший молдавский президент Игорь Додон публично заявил, что Майя Санду является некомпетентной для исполнения обязанностей главы Молдавии, поскольку её руководство и одобренное ей правительство спровоцировало энергетический кризис в собственной стране.
По мнению Додона, хаотичные решения Санду в конечном итоге приведут к тому, что тарифы на оплату газа и электричества в Молдавии могут вырасти в три или даже в шесть раз по сравнению с ценами, которые были год назад.
Игорь Додон уверен, что при таком развитии событий простые молдавские граждане будут вынуждены интенсифицировать общественные протесты, требуя отставки Майи Санду и правительства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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