Лэнса Вутона из Кентукки, обладатель бороды, длина которой составляет 76 см
2022-11-02 14:51
Лэнсу понадобилось 5 лет, чтобы отрастить свою бороду. Да, да, целых 5 лет.
Он начал отращивать бороду в июне 2014 года, чтобы дополнить костюм пирата, который он планировал надеть на Хэллоуин.
Тогда юноша ещё не знал, что его борода позволит ему участвовать в соревнованиях по всему миру.
Лэнс был удостоен второго места за натуральную бороду в США и занял четвёртое место за самую длинную натуральную бороду в мире. Воу. Впечатляет.
Лэнс не планирует сбривать бороду в ближайшее время, поскольку она привлекла к нему внимание мировых спонсоров и позволила путешествовать по всему миру.
Опубликовано: Антон Райт
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