Лэнса Вутона из Кентукки, обладатель бороды, длина которой составляет 76 см

Лэнсу понадобилось 5 лет, чтобы отрастить свою бороду. Да, да, целых 5 лет.

Он начал отращивать бороду в июне 2014 года, чтобы дополнить костюм пирата, который он планировал надеть на Хэллоуин.

Тогда юноша ещё не знал, что его борода позволит ему участвовать в соревнованиях по всему миру.

Лэнс был удостоен второго места за натуральную бороду в США и занял четвёртое место за самую длинную натуральную бороду в мире. Воу. Впечатляет.

Лэнс не планирует сбривать бороду в ближайшее время, поскольку она привлекла к нему внимание мировых спонсоров и позволила путешествовать по всему миру.