Франциско Доминго Хоаким раскрыл свой талант еще в молодости
Он не постеснялся громко сообщить об этом самом таланте всему миру. С ним согласились и представители Книги Рекордов Гиннесса.
Франциско может раскрыть свой рот на… 17 сантиметров. Иначе говоря, рот у него, как в той поговорке – до ушей.
Глядя на видео, которые в обилие представлены в сети, как бойко мужчина демонстрирует свои способности открывать широко рот, невольно думается, что это подлог, монтаж, наложение… все что угодно, но такого огромного рта у человека просто не может быть!
Оказалось – может.
И именно это доказал Франциско Доминго Хоаким в марте 2010 года, продемонстрировав свои удивительные способности представителям Книги Гиннесса.
Самый широкий рот в мире – именно так официально звучит рекорд, поставленный Хоакимом.
Опубликовано: Игнат Ветров
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