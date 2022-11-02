Мужчина с ножом напал школу №43 в Рыбинске
2022-11-02 15:04
Вооружённый ножом мужчина совершил нападение на школу №43 в Рыбинске Ярославской области.
В среду днём, 2 ноября 2022 года, интернет-СМИ Mash сообщило о том, что в городе Рыбинск Ярославской области в общеобразовательной школе №43 неизвестный мужчина совершил нападение на одну из сотрудниц учреждения образования.
В результате произошедшего, на место которого вахтёр оперативно вызвал полицию и скорую помощь, одна из сотрудниц школы №43 Рыбинска скончалась, ещё одна получила ранения.
Отмечается, что пострадавших среди учеников школы в Ярославской области нет, так в настоящее время дети отправились на осенние каникулы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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