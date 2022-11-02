Мария Максакова дала Алле Пугачевой совет, что Примадонне делать дальше
Оперная дива считает, что Алла Борисовна должна высказываться более активно, потому что "полутона неуместны".
Мария Максакова порекомендовала Алле Пугачевой быть пожестче в своих высказываниях.
Оперная дива призналась, что ждет от Примадонны более решительных шагов, потому что "полутона неуместны".
"Жду от нее более решительных шагов. В свои звездные времена Алла собирала большие стадионы и купалась во всенародной любви. Она была вне конкуренции, являлась кумиром, идолом. Алла до сих имеет колоссальное влияние. Я считаю, что эта женщина смогла бы сделать намного больше", - призналась Мария.
Максакова считает, что Пугачева допускает ошибку своим дальнейшим молчанием.
"Все равно у Пугачевой ее замок отнимут. У нее могли бы открыться большие горизонты для планирования", - отмечает Маша.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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