Мужчина напал с ножом на школу №43 в Рыбинске, убив одного человека
2022-11-02 15:05
Неизвестный совершил вооружённое нападение на учебное заведение в российском городе Рыбинск.
Днём среды школа №43 в Рыбинске подверглась нападению со стороны мужчины, которого по данным некоторых СМИ, зовут Владимир. Ряд независимых журналистов сообщает, что молодой человек был впущен в школу своей сожительницей, которая работала в образовательном заведении.
Женщина и мужчина устроили короткое чаепитие, в ходе которого поссорились по пока неустановленной причине, ввиду чего парень выхватил нож, убив женщину. На момент нападения детей в школе не было из-за осенних каникул.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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