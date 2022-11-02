Мужчина напал с ножом на школу №43 в Рыбинске, убив одного человека

Неизвестный совершил вооружённое нападение на учебное заведение в российском городе Рыбинск.

Днём среды школа №43 в Рыбинске подверглась нападению со стороны мужчины, которого по данным некоторых СМИ, зовут Владимир. Ряд независимых журналистов сообщает, что молодой человек был впущен в школу своей сожительницей, которая работала в образовательном заведении.

Женщина и мужчина устроили короткое чаепитие, в ходе которого поссорились по пока неустановленной причине, ввиду чего парень выхватил нож, убив женщину. На момент нападения детей в школе не было из-за осенних каникул.