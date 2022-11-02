Россия представила доказательства по причастности Великобритании к атаке в Севастополе

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Российская Федерация предоставила послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт документы.

По словам Захаровой, в документах начаться доказательства причастности британской стороны к украинской атаке на суда в Черном море (Севастополе). Она также назвала атаку на военные и гражданские корабли на российской территории «террористическим актом ВСУ».

Захарова пообещала, что после передачи документов британскому послу, российская сторона ознакомит с доказательствами широкую общественность. Однако она не уточнила сроки, в которых данные документы будут опубликованы спецслужбами России.

Напомним, 29 октября 2022 года, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали военные и гражданские суда в Черном Море (Севастополе). После инцидента Россия приостановила участие в зерновой сделке.

Сегодня турецкий президент Реджеп Эрдоган сообщил, что договорился с Минобороны РФ по возобновлению работы зернового коридора, однако не уточнил деталей. Зерновой коридор возобновит работу сегодня, 2 ноября 2022 года.