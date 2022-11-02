Глава МИД ФРГ Бербок выступила против повторения ошибок в отношениях с Китаем
Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила, что выступает против ошибок в выстраивании новых дипломатических отношений с Китаем.
Бербок отметила, что с самого начала российской специальной военной операции в Украине, все государства Европы «живут в иной реальности». Она считает, что это произошло от того, что Европа сделала ошибки в отношениях с Россией и не должна повторять их с Китаем.
При этом глава МИД ФРГ навала Китая «партнером Германии в глобальных вопросах», однако одновременно с этим «системным соперником» (имея ввиду разное политическое устройство европейского и азиатского государства).
Стоит отметить, что многие государства в последнее время выступают за налаживание отношений как с Китаем, так и российской стороной. Так, подобное заявление накануне сделала глава МИД Канады Мелани Жоли.
Тем не менее, Китай не готов поступаться политическими принципами ради мнимой дружбы со странами Центральной Америки и Европейского союза. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что намерен выстраивать региональные отношения в международном партнерстве, а не наоборот.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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