Данилко рассказал о драке Шуры с директором Аллегровой
2022-11-02 15:21
Украинский певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) вспомнил, как на одном из светских мероприятий исполнитель Шура стал драться с директором коллеги по сцене Ирины Аллегровой.
Андрей Данилко рассказал занимательную историю на светском мероприятии. За столом сидели одни звезды.
Все проходило культурно только до тех пор, пока певица Алла Пугачева не уехала домой.
Данилко вспомнил, как его коллега по сцене Шура устроил драку. Оппонентом эпатажного артиста стал директор Ирины Аллегровой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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