Хуснуллин: разрушенный участок Крымского моста восстановят в декабре
2022-11-02 15:23
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин утверждает, что в начале зимы будет восстановлен повреждённый участок Крымского моста в Керченском проливе.
2 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин публично заявил, что начавшиеся работы по восстановлению повреждённого фрагмента Крымского моста будут полностью завершены в декабре, ввиду чего движение по данному участку автомобильного сообщения будет полноценно восстановлено.
8 октября на Крымском мосту был совершён теракт, вызванный дистанционным подрывом фуры, внутри которой находилась взрывчатка. По данным ФСБ, за терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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