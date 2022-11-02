Хуснуллин: разрушенный участок Крымского моста восстановят в декабре

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин утверждает, что в начале зимы будет восстановлен повреждённый участок Крымского моста в Керченском проливе.

2 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин публично заявил, что начавшиеся работы по восстановлению повреждённого фрагмента Крымского моста будут полностью завершены в декабре, ввиду чего движение по данному участку автомобильного сообщения будет полноценно восстановлено.

8 октября на Крымском мосту был совершён теракт, вызванный дистанционным подрывом фуры, внутри которой находилась взрывчатка. По данным ФСБ, за терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.