Захарова: Россия прорабатывает ответные меры на заморозку своих активов в западных странах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона начала проработку ответных мер на заморозку собственных активов в западных странах.

Захарова подчеркнула, что Россия воспринимает заморозку своих активов на Западе «как посягательство на суверенную собственность». Она добавила, что какое-либо использование замороженных средств будет считаться беспрецедентным воровством.

Представитель МИД указала на то, что действия Запада по отношению к золотовалютным резервам и другим российским активам вызовут «адекватные меры и реакцию в ответ от России».

Захарова напомнила, что любая манипуляция со столь значительными денежными средствами будет является существенным вызовом для «устойчивости мировой финансовой системы».

Ранее Мария Захарова заявила, что заморозка российских активов на Западе — это воровство. При этом в ЕС считают, что вправе распоряжаться российскими средствами или, по крайней мере, оставить их в качестве гарантий до тех пор, пока российские войска не выйдут из Украины.