Джагдеп Сингх популярен в Индии не меньше звезд Болливуда

С ним делают селфи, о нем пишут многочисленные СМИ. Все потому что мужчина, работающий в местной полиции штата Пенджаб уже 20 лет, очень высокий.

Его рост составляет 2 метра 28,6 сантиметров, а весит он 190 килограммов. Такой рост и вес становится проблемой при покупке одежды и обуви.

Форму индийцу шьют на заказ, а обувь покупают за рубежом, ведь в Индии ботинки 50-го размера не выпускают. Сингх не входит в обычную ванную, не может ездить в общественном транспорте.

А недавно самый высокий полицейский женился. Избранница оказалась ему под стать - ее зовут Сухбир Каур и ее рост 180см.

Несмотря на свою популярность в Пенджабе, Сингх также не избежал негативных комментариев по поводу своего роста - его даже назвали «монстром» в социальных сетях.

Сам полицейский говорит: «Я никогда не чувствовал себя некомфортно из-за моего роста. Это дар от Бога и я наслаждаюсь этим. Я не буду стыдиться своего роста».