Американка узнала о своем увольнении только тогда, когда программное обеспечение оказалось заблокированным

Позже выяснилось, что произошла ошибка: на самом деле уволили другого человека, который тоже был не в курсе такого решения руководства.

ТikToker Клэк из США поделилась неожиданной для нее новостью: придя однажды на работу в свой магазин, она обнаружила, что программное обеспечение Workday, которое создает системы управления для предприятий и университетов, уже уволило ее.

«Видимо, меня уволили, а мне никто не сказал?» — написала она в тексте под видео. И показала подтверждение в виде скриншота из Workday.

А через время пояснила, что это оказалось недоразумением, и «они уволили не ту Лекси». Но подписчики уже успели отреагировать. Люди в TikTok стали делиться похожими страшными историями об увольнении.

«То же самое случилось со мной. Это было неожиданно. Они даже не разговаривали со мной», — рассказал один из них.

«Уведомили меня за 2 недели в Chase Bank, а потом случайно увидел, что исправленное расписание печатается без меня. Не могли позволить мне работать даже эти мои 2 недели», — констатировал другой.

Кого-то случайно исключили из системы во время отпуска или локдауна по COVID-19. Некоторые подписчики рассказали, что получили уведомление по электронной почте, и "все".