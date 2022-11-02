Медведев предложил вернуть смертную казнь в РФ на фоне частых диверсий
2022-11-02 15:32
Дмитрий Медведев утверждает, что в России может быть отменён ранее введённый мораторий на смертную казнь.
2 ноября экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что на территории РФ интенсифицировалось количество случаев диверсий, который совершают не только россияне и иностранные граждане, но и конкретно украинские студенты, которые отучились в российских ВУЗах.
По мнению Медведева, мораторий на смертную казнь является гуманным решением российского правительства, однако он может быть отменён на конституционном уровне, поскольку в годы Великой отечественной войны диверсанты наказывались с помощью незамедлительного расстрела.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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