Дмитрий Медведев утверждает, что в России может быть отменён ранее введённый мораторий на смертную казнь.

2 ноября экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что на территории РФ интенсифицировалось количество случаев диверсий, который совершают не только россияне и иностранные граждане, но и конкретно украинские студенты, которые отучились в российских ВУЗах.

По мнению Медведева, мораторий на смертную казнь является гуманным решением российского правительства, однако он может быть отменён на конституционном уровне, поскольку в годы Великой отечественной войны диверсанты наказывались с помощью незамедлительного расстрела.