Зеленский: Украина будет вести войну с РФ до возращения Крыма и Донбасса
2022-11-02 15:34
Владимир Зеленский заверил, что Киев не откажется от боевых действий против России до возвращения утраченных территорий.
Днём среды Владимир Зеленский давал интервью представителям чешского телевидения, в ходе которого сообщил, что считает бесполезным подписание мирного соглашения с Россией до момента, пока Украина не вернёт крымский полуостров, Луганскую и Донецкие области под контроль Киева.
По мнению Зеленского, украинские войска готовы к тому, чтобы вести полномасштабную войну против России, пока суверенитет территорий Украины не будет восстановлен в соответствии с официальными украинскими картами вопреки любым референдумам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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