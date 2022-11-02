Зеленский: Украина будет вести войну с РФ до возращения Крыма и Донбасса

Владимир Зеленский заверил, что Киев не откажется от боевых действий против России до возвращения утраченных территорий.

Днём среды Владимир Зеленский давал интервью представителям чешского телевидения, в ходе которого сообщил, что считает бесполезным подписание мирного соглашения с Россией до момента, пока Украина не вернёт крымский полуостров, Луганскую и Донецкие области под контроль Киева.

По мнению Зеленского, украинские войска готовы к тому, чтобы вести полномасштабную войну против России, пока суверенитет территорий Украины не будет восстановлен в соответствии с официальными украинскими картами вопреки любым референдумам.