Укрощение быков – один из самых экстремальных видов спорта для мужчин

Суть его в том, что наездник должен продержаться на спине быка минимум 8 секунд.

Именно к этому виду спорта применяют выражение «самые опасные 8 секунд в мире».

Рисков тут немало: ушибы об землю при падении, удары копытами и рогами разъяренного зверя, а также тяжелый вывих запястья при попытке удержаться на спине быка.

Травмы часто приводят к летальному исходу.

По данным статистики, жертвами буллрайдинга ежегодно становятся 80 тысяч человек.

И это с учетом того, что он не пользуется особой популярностью.