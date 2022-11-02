Укрощение быков – один из самых экстремальных видов спорта для мужчин
2022-11-02 15:41
Суть его в том, что наездник должен продержаться на спине быка минимум 8 секунд.
Именно к этому виду спорта применяют выражение «самые опасные 8 секунд в мире».
Рисков тут немало: ушибы об землю при падении, удары копытами и рогами разъяренного зверя, а также тяжелый вывих запястья при попытке удержаться на спине быка.
Травмы часто приводят к летальному исходу.
По данным статистики, жертвами буллрайдинга ежегодно становятся 80 тысяч человек.
И это с учетом того, что он не пользуется особой популярностью.
Опубликовано: Антон Райт
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