Путин заявил президенту Индонезии о возобновлении участия РФ в «зерновой сделке»
Владимир Путин провёл разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо, рассказав ему о восстановлении зерновой сделки с участием России.
2 ноября пресс-служба московского Кремля опубликовала новое сообщение, в котором утверждается, что Владимир Путин провёл телефонные переговоры с индонезийским президентом Джоко Видодо, во время чего рассказал ему, что Россия возобновляет реализацию зерновой сделки.
В тот же день пресс-служба Министерства обороны РФ также сообщила, что Москва приняла решение продолжить своё участие в зерновой сделке, поскольку при посредничестве правительства Турции администрация Киева предоставила властям России гарантии неиспользования зернового коридора в Чёрном море в военных целях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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