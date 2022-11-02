Шойгу: группировка войск НАТО у границ России выросла в 2,5 раза с 24 февраля

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу рассказал об увеличении присутствия военных НАТО у суверенных границ РФ.

Днём среды министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял участие в совместном заседании представителей Минобороны РФ и Беларуси, где заявил, что с 24 февраля Североатлантический альянс увеличил группировку своих войск у российских границ в 2,5 раза до 30 тысяч солдат.

По мнению Шойгу, данная цифра не является конечной, и в ближайшем будущем страны НАТО могут стянуть ещё больше военных и техники к границам России.