Шойгу: группировка войск НАТО у границ России выросла в 2,5 раза с 24 февраля
2022-11-02 15:46
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу рассказал об увеличении присутствия военных НАТО у суверенных границ РФ.
Днём среды министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял участие в совместном заседании представителей Минобороны РФ и Беларуси, где заявил, что с 24 февраля Североатлантический альянс увеличил группировку своих войск у российских границ в 2,5 раза до 30 тысяч солдат.
По мнению Шойгу, данная цифра не является конечной, и в ближайшем будущем страны НАТО могут стянуть ещё больше военных и техники к границам России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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