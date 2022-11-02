New York Post: Байден рассказал о своем разговоре с человеком, который умер до его рождения

По сообщению авторитетного издания New York Post, президент США Джо Байден рассказал о своем разговоре со всемирно известном учетом, который умер до его рождения.

Известней ученый, профессор Джон Джеймс Ричард Маклеод умер до рождения нынешнего американского лидера, однако это не помешало Джо Байдену рассказать о своем разговоре с этим человеком. Кроме того, Байден рассказал о разговоре с доктором Фредериком Бантингом, который также скончался задолго до рождения президента США.

Случай произошел в ходе выступления Джо Байдена во Флориде. Он спросил у присутствующих, знают ли они о стоимости производства инсулина для страдающих диабетом. А потом добавил, что его открыл человек, который оформил доступный каждому патент и с которым он разговаривал.

Напомним, Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклеод в 1923 году стали обладателями Нобелевской премии по медицине за открытие инсулина. При этом первый скончался в 1941 году, а второй — в 1935 году.

Нынешний президент США Джо Байден родился в 1942 году, поэтому никак не мог поговорить с этими деятелями. Впрочем, ошибки Байдена при обращении к общественности мало кого удивляют. Так, недавно он рассказал, что его сын Бо погиб во время боевых действий в Ираке, хотя он скончался от рака в 2015 году.