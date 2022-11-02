Сенатор Нарусова подтвердила наличие гражданства Израиля у Собчак

Представитель Сената РФ Людмила Нарусова утверждает, что российская журналистка Ксения Собчак действительном имеет израильское гражданство.

В среду представитель Сената Российской Федерации Людмила Нарусова публично заявила, что слухи о наличии гражданства Израиля у телеведущей и журналистки Ксении Собчак соответствуют действительности, но не являются нарушением закона, поскольку Москва одобрила наличие двойного гражданства у своих граждан.

Примечательно, что ранее другая телеведущая Тина Канделаки опубликовала фотографию израильского паспорта Собчак, отметив, что та уехала из России именно в Израиль.