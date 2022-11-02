Курский губернатор Роман Старовойт рассказал об обстреле местной деревни Гуево со стороны Украины.

Вечером 2 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал срочное сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что сегодня вооружённые силы Украины произвели обстрел приграничной деревни Гуево Суджанского района.

По словам Старовойта, в результате нового украинского обстрела в Гуево были ранены пять местных жителей, трое из которых являются малолетними детьми. Роман Старовойт подчёркивает, что все, кто сегодня получил травы в Гуево по итогам украинского обстрела уже находятся в больнице под присмотров врачей.