Старовойт: ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области, ранив 5 человек включая детей
2022-11-02 15:53
Курский губернатор Роман Старовойт рассказал об обстреле местной деревни Гуево со стороны Украины.
Вечером 2 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал срочное сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что сегодня вооружённые силы Украины произвели обстрел приграничной деревни Гуево Суджанского района.
По словам Старовойта, в результате нового украинского обстрела в Гуево были ранены пять местных жителей, трое из которых являются малолетними детьми. Роман Старовойт подчёркивает, что все, кто сегодня получил травы в Гуево по итогам украинского обстрела уже находятся в больнице под присмотров врачей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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