Эксперты рассказали, как можно избавиться от бородавок
2022-11-02 15:55
Бородавки — это неровные светло-телесные доброкачественные новообразования кожи в виде локализованного разрастания верхнего слоя кожи (эпидермиса) с папулами (узелками) или бляшками.
Бородавки как минимум не эстетичны и многим хотелось бы от них избавиться..
Быстро свести бородавки позволяет салициловая кислота и препараты на основе салициловой кислоты. Они эффективны в 70-80%.
Для избавления от подошвенных образований используют пластырь Салипод, активным веществом которого является салициловая кислота.
Ещё один препарат, который позволяет избавиться от папиллом и бородавок – Солкодерм.
В запущенных случаях рекомендуем не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
Опубликовано: Ангелина Крент
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