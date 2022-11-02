Эксперты рассказали, как можно избавиться от бородавок

Бородавки — это неровные светло-телесные доброкачественные новообразования кожи в виде локализованного разрастания верхнего слоя кожи (эпидермиса) с папулами (узелками) или бляшками.

Бородавки как минимум не эстетичны и многим хотелось бы от них избавиться..

Быстро свести бородавки позволяет салициловая кислота и препараты на основе салициловой кислоты. Они эффективны в 70-80%.

Для избавления от подошвенных образований используют пластырь Салипод, активным веществом которого является салициловая кислота.

Ещё один препарат, который позволяет избавиться от папиллом и бородавок – Солкодерм.

В запущенных случаях рекомендуем не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.