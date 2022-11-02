В Мексике впервые после отмены ограничений COVID-19 полномасштабно отметили День мёртвых
Впервые после отмены ограничений COVID-19, в мексиканских городах прошло полномасштабное празднование Дня мёртвых.
Американское интернет-издание Yohoo сообщило о том, что с 1 по 2 ноября по всей Мексике прошли торжественные мероприятия по случаю праздника Дня мёртвых, посвящённого памяти умерших, которые стали самыми крупномасштабными после отмены введённых ограничений COVID-19.
На улицах Мексики прошли многочисленные красочные парады на которых облачённые в яркие наряды и загримированные жители мексиканских городов смогли полностью погрузиться в праздничную атмосферу, а не просто ограничиться украшением могил цветами, свечами и черепами из сахара или сооружением алтарей в своих домах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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