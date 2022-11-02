Депутат Морозов высказался о возможности возвращения смертной казни в России

Депутат Государственной думы Олег Морозов считает преодоления моратория на смертную казнь вопросом политической воли.

Возвращение смертной казни в России - это вопрос политической воли, оформленный на законодательном уровне, считает депутат Госдумы Олег Морозов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в случае необходимости мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен.

Олег Морозов напомнил, что в настоящий момент у России нет обязательств перед Советом Европы по вопросам смертной казни, а Конституция РФ не предполагает каких-либо ограничений по этому вопросу.