Депутат Морозов высказался о возможности возвращения смертной казни в России
2022-11-02 15:58
Депутат Государственной думы Олег Морозов считает преодоления моратория на смертную казнь вопросом политической воли.
Возвращение смертной казни в России - это вопрос политической воли, оформленный на законодательном уровне, считает депутат Госдумы Олег Морозов.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в случае необходимости мораторий на смертную казнь в России может быть преодолен.
Олег Морозов напомнил, что в настоящий момент у России нет обязательств перед Советом Европы по вопросам смертной казни, а Конституция РФ не предполагает каких-либо ограничений по этому вопросу.
Опубликовано: Максим Алексеев
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