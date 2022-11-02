Власти Великобритании ввели санкции против экс-главы компании Evraz Фролова
2022-11-02 16:05
Британское правительство расширило антироссийский санкционный список, внеся туда имя бывшего главы металлургической фирмы Evraz Александра Фролова.
2 ноября сайт пресс-службы британского правительства сообщил, что официальный Лондон расширяет антироссийские санкции, вводя ограничения против экс-главы металлургического предприятия Evraz Александра Фролова и представителя совета директоров данной фирмы Александра Абрамова.
Примечательно, что ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не стал поздравлять нового британского короля Карла Третьего с вступлением в должность, поскольку Великобритания стала недружественной страной для России из-за антироссийских санкций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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