Власти Великобритании ввели санкции против экс-главы компании Evraz Фролова

Британское правительство расширило антироссийский санкционный список, внеся туда имя бывшего главы металлургической фирмы Evraz Александра Фролова.

2 ноября сайт пресс-службы британского правительства сообщил, что официальный Лондон расширяет антироссийские санкции, вводя ограничения против экс-главы металлургического предприятия Evraz Александра Фролова и представителя совета директоров данной фирмы Александра Абрамова.

Примечательно, что ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не стал поздравлять нового британского короля Карла Третьего с вступлением в должность, поскольку Великобритания стала недружественной страной для России из-за антироссийских санкций.