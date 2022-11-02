Нарусова подтвердила, что у ее дочери Собчак есть паспорт гражданина Израиля
2022-11-02 16:09
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова не стала отрицать наличие у своей известной дочери паспорта гражданки Израиля. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ подчеркнула, что законодательство страны разрешает двойное гражданство.
Член Совета Федерации Федерального Собрания России и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова подтвердила, что у дочки имеется второе гражданство.
Политик подчеркнула в комментариях для "РИА Новости", что Конституция российского государства не запрещает двойное гражданство.
Нарусова также сообщила, что дочь скоро вернется в РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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