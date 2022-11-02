Нарусова подтвердила, что у ее дочери Собчак есть паспорт гражданина Израиля

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова не стала отрицать наличие у своей известной дочери паспорта гражданки Израиля. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ подчеркнула, что законодательство страны разрешает двойное гражданство.

Член Совета Федерации Федерального Собрания России и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова подтвердила, что у дочки имеется второе гражданство.

Политик подчеркнула в комментариях для "РИА Новости", что Конституция российского государства не запрещает двойное гражданство.

Нарусова также сообщила, что дочь скоро вернется в РФ.