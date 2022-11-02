МИД России: Кишинёв взял курс на демонтаж двухсторонних отношений с Москвой
2022-11-02 16:15
Министерство иностранных дел России утверждает, что правительство Молдавии намеревается разорвать отношения с РФ.
2 ноября Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало новый пресс-релиз, в котором уведомила, что администрация молдавского Кишинёва приняла решение о высылке российского дипломата, что свидетельствует о том, что правительство Молдавии пытается произвести демонтаж дипломатических отношений с Россией.
Примечательно, что в тот же день бывший молдавский президент Игорь Додон обвинил действующую главу Молдавии Майю Санду действиях, которые провоцируют энергетический кризис и социальные протесты в собственной стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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