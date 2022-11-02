МИД России: Кишинёв взял курс на демонтаж двухсторонних отношений с Москвой

Министерство иностранных дел России утверждает, что правительство Молдавии намеревается разорвать отношения с РФ.

2 ноября Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало новый пресс-релиз, в котором уведомила, что администрация молдавского Кишинёва приняла решение о высылке российского дипломата, что свидетельствует о том, что правительство Молдавии пытается произвести демонтаж дипломатических отношений с Россией.

Примечательно, что в тот же день бывший молдавский президент Игорь Додон обвинил действующую главу Молдавии Майю Санду действиях, которые провоцируют энергетический кризис и социальные протесты в собственной стране.