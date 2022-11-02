Эти удивительные облака возникают в Австралии, в районе залива Карпентария

Появляются они в период с сентября по ноябрь, и непременно ранним утром. Поэтому и название у них соответствующее – Утренняя глория.

Представляют облака облачные «трубы» с вращающимся воздухом, которые тянутся вдоль берега на расстояние до 1000 километров.

Их диаметр достигает 1-2 км. Появляются облака обычно группами и двигаются параллельно со скоростью автомобиля.

Бывает, что они довольно близко спускаются к Земле, до высоты 200 метров.

Несмотря на то, что выглядят облака довольно безобидно, лучше к ним не приближаться.

Ведь ветер поблизости от них буквально «сходит с ума», и отмечаются резкие скачки давления. Впервые это явление наблюдали в 1942 году пилоты королевской авиации Австралии.

С начала 70-х годов ученые выстраивают различные гипотезы, объясняющие сложные передвижения воздушных масс в этом районе. Но к общему мнению они не пришли до сих пор.