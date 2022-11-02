ФСБ России предотвратило теракт с поджогом здания в Ставрополье
2022-11-02 16:19
Сотрудники ФСБ РФ пресекли попытку осуществления террористического акта на территории российского города Ставрополь.
В среду вечером центр Федеральной службы безопасности России по связям с общественностью сообщил, что в городе Ставрополь Ставропольского края сотрудники ведомства предотвратили теракт, задержав молодого человека, который планировал осуществить поджог общественного здания.
По данным ФСБ, задержанный спрятал кустарно изготовленную зажигательную смесь в местном лесу, намереваясь в дальнейшем применить её для совершения террористического акта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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