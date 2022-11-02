Боня считает, что Киркоров давно перестал был мужчиной

APS
2022-11-02 16:20

Ведущая Виктория Боня назвала поступок Филиппа Киркорова отвратительным, когда тот со сцены обратился к Наргиз Закировой, обозвав ее уродиной.

Модель и ведущая Виктория Боня была разочарована поведением певца Филиппа Киркорова на его концерте в Ташкенте.

Прямо со сцены исполнитель обозвал Наргиз Закирову уродиной.

Виктория заявила, что артист давно перестал быть мужчиной.

Опубликовано: Наталья Гончарова