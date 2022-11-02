Боня считает, что Киркоров давно перестал был мужчиной
2022-11-02 16:20
Ведущая Виктория Боня назвала поступок Филиппа Киркорова отвратительным, когда тот со сцены обратился к Наргиз Закировой, обозвав ее уродиной.
Модель и ведущая Виктория Боня была разочарована поведением певца Филиппа Киркорова на его концерте в Ташкенте.
Прямо со сцены исполнитель обозвал Наргиз Закирову уродиной.
Виктория заявила, что артист давно перестал быть мужчиной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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