Минобороны РФ: запущенный с Плесецка российский военный спутник вышел на орбиту
2022-11-02 16:23
Министерство обороны России сообщает, что российский военный спутник был выведен на орбиту после пуска ракеты с космодрома "Плесецк".
Вечером 2 ноября Минобороны России обнародовало новый пресс-релиз, в рамках которого рассказало, что российский военный спутник, который был запущен с помощью ракеты на космодроме "Плесецк", успешно вышел на орбиту и готов выполнять задачи в оборонных интересах РФ.
Примечательно, что военный спутник России был запущен с космодрома "Плесецк" с помощью ракеты "Союз-2.1б", которая сопровождалась другими российскими космическими средствами наблюдения и контроля за полётом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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