Минобороны РФ: запущенный с Плесецка российский военный спутник вышел на орбиту

Министерство обороны России сообщает, что российский военный спутник был выведен на орбиту после пуска ракеты с космодрома "Плесецк".

Вечером 2 ноября Минобороны России обнародовало новый пресс-релиз, в рамках которого рассказало, что российский военный спутник, который был запущен с помощью ракеты на космодроме "Плесецк", успешно вышел на орбиту и готов выполнять задачи в оборонных интересах РФ.

Примечательно, что военный спутник России был запущен с космодрома "Плесецк" с помощью ракеты "Союз-2.1б", которая сопровождалась другими российскими космическими средствами наблюдения и контроля за полётом.