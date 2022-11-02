РКН попросил Scratch оставить при регистрации россиян только два пола

Роскомнадзор направил в Scratch просьбу изменить систему регистрации для россиян, оставив только два пола.

2 ноября РИА Новости сообщили ссылаясь на пресс-службу ведомства, что Роскомнадзор уведомил администрацию образовательного интернет-сервиса Scratch о необходимости изменить систему регистрации для пользователей из Российской Федерации, оставив только два варианта пола.

В сообщении говорится, что ранее появилась информация о том, что образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям.

Уточняется, что Scratch- это сообщество программирования для детей и подростков и язык программирования, с помощью которого пользователи могут создавать цифровые истории, игры и анимацию.