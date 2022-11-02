После того как к власти пришел Ким Чен Ын, участились случаи побега из Северной Кореи

Многие не согласны с его режимом правления, ведь сейчас в стране установлена настоящая диктатура.

С 1993 года страну покидает примерно 2000 беженцев в год. Появились целые компании, которые позволяют сбежать из Северной Кореи за определенную сумму равную 8000 тысячам долларов.

Сделать это не просто, так как средний годовой заработок гражданина КНДР ровно 4 раза меньше запрашиваемой фирмами суммой.

Известно, что Северная Корея обладает ядерным оружием. Однако мало кто знает какая в стране религия?

Согласно официальной идеологии КНДР – это светское государство, однако все-таки тяжелее всего приходится христианам.

В стране библия входит в список запрещенной литературы, так как по мнению власти пропагандирует «неправильные западные ценности».

Тем не менее в Пхеньяне действует настоящий православный храм куда может зайти любой желающий, правда – на свой страх и риск, ведь признать врагом режима в Северной Кореи вас могут абсолютно в любой момент.