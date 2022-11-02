Диетологи рассказали, какую зелень лучше всего есть
Те, кто хоть раз сидел на диете, знают две основные неприятности, с которыми приходится сталкиваться.
Зелень помогает держать вес под контролем, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует кровяное давление и уровень холестерина, сохраняет остроту работы мозга.
Шпинат считается лучшей зеленью для похудения по нескольким причинам.
В 100 граммах этого продукта всего 23 калории.
Это сверхвысокое содержание клетчатки. Именно благодаря этому обеспечивается чувство сытости. Вы сокращаете порции.
Использование килограммов зелени может нарушить работу вашей щитовидной железы! Кроме того, большое количество шпината может привести к образованию камней в почках.
Съедайте не более одной чашки шпината в день.
Опубликовано: Ангелина Крент
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