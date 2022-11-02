КНДР занимает четвертое место в мире по численности войск
На обслуживание армии уходит почти 30 процентов бюджета страны. При этом ее нужды поставлены в приоритет.
Во время голода 90-х годов специальная комиссия собирала еду в сельской местности, чтобы передать ее военнослужащим.
Стоит отметить, что закрытая от внешнего мира страна также имеет и ядерное оружие, которым могут похвастаться лишь некоторые развитые страны включая Россию, США, Индию и Пакистан.
В стране официально закреплена 6-ти дневная рабочая неделя.
Если вы выйдете на центральную площадь днем, то не встретите ни одного человека.
Дело в том, что все трудоспособное население начиная с 15-ти лет обязано работать.
Единственный выходной день жители проводят на митингах, волонтерских работах, репетициях предстоящих праздников и дружеских соревнованиях предприятий.
Опубликовано: Антон Райт
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