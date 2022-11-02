Рой осудил Хаматову за ее антироссийскую позицию

APS
2022-11-02 16:36

Российский писатель Олег Рой осудил актрису Чулпан Хаматову за ее выпады в адрес родного государства.

Отечественный писатель Олег Рой считает, что вытирать ноги об родное государство - низко.

Он осудил за антироссийскую позицию известную актрису театра и кино Чулпан Хаматову.

Культурный деятель считает, что Хаматова не может говорить своими словами, так как всю жизнь заучивала роли персонажей, которых играла.

Опубликовано: Наталья Гончарова