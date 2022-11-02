Formula Rossa в парке развлечений Ferrari World, в Абу-Даби

Formula Rossa, на данный момент, является самыми быстрыми американскими горками мира.

Максимальная скорость аттракциона составляет 240 километров в час, которую достигает вагонетка за 4,9 секунды.

Общая длина Formula Rossa составляет 2,2 километра. Вместимость одной вагонетки – 4 человека. Всего их на аттракционе 4.

То есть общее количество людей, которые одновременно смогут проехать на Formula Rossa составляет 16 человек.

Продолжительность катания на аттракционе, составляет всего 1 минуту 33 секунды, но этого хватает, для того чтобы получить свою дозу адреналина.

Еще пока нет человека, на которого бы Formula Rossa не произвел впечатления.

Поскольку скорость на аттракционе очень велика, каждому человеку перед поездкой на Formula Rossa предоставляются защитные очки, чтобы избежать столкновений с насекомыми и различными частичками, летающими в воздухе.