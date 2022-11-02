Влияние сна на человеческий организм
Исследования показали, что полноценный сон помогает восстанавливаться, поддерживает работу иммунной системы, обменных процессов.
Исследования показали, что нехватка сна в течение всего лишь нескольких ночей подряд может довести здорового человека до преддиабетического состояния. Умеренный недосып снижает способность организма контролировать уровень глюкозы в крови.
При недостаточном сне снижается эффективность вакцин, недосыпание разрушительным образом сказывается на иммунитете, делая нас уязвимыми для инфекций.
В ходе одного из исследований участники, сон которых составлял менее семи часов, были в три раза более подвержены простудным заболеваниям, чем те, кто спал семь и больше часов.
Опубликовано: Ангелина Крент
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
Плетнева снялась в клипе-сказке к песне Вот и все, где роль Снежной королевы сыграла ее дочь Маруся
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Белый дом: Иран может поставить России ракеты класса «земля-земля»
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»