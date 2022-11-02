Кобра Голд – одно из крупнейших в Индии военных учений
Это именно те учения, где солдаты пью кровь кобры. По словам солдат, которые прошли через это испытание, кровь кобры имеет рыбный привкус.
Тренировки включают в себя такие мероприятия, как десантно-штурмовое уничтожение наземных мин, совместные учения с огнестрельным оружием.
Но, вероятно, одно из наиболее известных и впечатляющих испытаний – это тренировка на выживание в джунглях.
Во время этих учений солдаты узнают об источниках, помогающих выжить в джунглях, источниках пищи и воды, таких как, например, растения, насекомые и, конечно же, кровь кобры.
Некоторые растения, например, являются отличным источником воды, также есть огромное количество фруктов, пригодных в пищу, но, если эти варианты недоступны, морские пехотинцы могут есть гекконов, гиббонов и даже скорпионов.
Но знаковым испытанием учений по выживанию в джунглях в «Кобра Голд» является употребление крови кобры.
Кровь кобры может помочь бойцам остаться в живым, если поблизости нет другой питьевой воды.
К тому же она довольно питательна. На фотографиях видно, как морские пехотинцы наклонили головы и высунули языки, пока инструктор капает кровью кобры прямо им в горло.
Да, это испытание не для брезгливых, и даже некоторые закалённые морские пехотинцы, кажется, зажмуривают глаза и не очень-то охотно пьют кровь смертоносного змея.
Опубликовано: Антон Райт
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