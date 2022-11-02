Некоторые люди генетически лучше справляются с низкими температурами
2022-11-02 16:44
Другим нужно тренировать выносливость в суровых условиях. Военно-морские котики США ощутили это на себе, проходя через испытание в холодной воде.
Солдаты должны окунуться в холодную воду, затем выполнить физические упражнения или пробежать почти 2.5 километра по пляжу в мокрой одежде и ботинках, после чего снова вернутся в воду.
Во многих испытаниях или в промежутках между ними солдатам приходится нести свои резиновые сапоги над головой.
Даже если температура воды будет составлять 32 градуса, температура вашего тела будет медленно снижаться от нормального уровня в 36,6.
Часовая тренировка показывает решимость бойцов и готовность к военным условиям.
Опубликовано: Игнат Ветров
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