Людмила Нарусова рассказала о возвращении Ксении Собчак в Россию

В конце октября в загородном особняке журналистки прошли обыски. Полицию встречал муж хозяйки Константин Богомолов, так как Ксения спешно эмигрировала.

Мама телеведущей впервые прокомментировала скандал с отъездом дочери. Людмила Нарусова не ушла от острых вопросов и спокойно подтвердила наличие у Ксении Собчак израильского гражданства, сообщает СтарХит.

Сенатор также ответила, когда ее дочь вернется в Россию. «Очень скоро», - заявила она, но точную дату не назвала.

Политический деятель высказала свое мнение и об уголовном деле, в котором оказалась замешана Собчак. Как напоминает издание, профессиональное окружение 40-летней журналистки обвинено в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

«Никакого статуса о хищении нет», - заявила 71-летняя Людмила Борисовна. МВД России на самом деле отменило постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой в этом громком деле.

Ксения тоже не падает духом. Но признается, что ей надоели хейтеры, атакующие грубыми комментариями.