Вооруженные силы Украины продолжают обстрел Донецка крупнокалиберными снарядами НАТО.

2 Ноября руководство Донецкой народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) оповестило об обстреле по направлению Киевского района выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

Кроме того Украинские войска обстреляли населенные пункты Зайцево, Пантелеймоновку, Ясинова, Киевский и Куйбошевский районы Донецка. На данный момент Украинские войска выпустили по территории ДНР 31 снаряд, сообщило руководство ДНР в своем Telegram-канале.