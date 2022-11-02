Морской кролик на самом деле не кролик, а морской слизень

Они принадлежат к таксономическому отряду, называемому «голожаберные», который также включает около 3000 других видов.

Эти супер милые морские «монстры» - морские моллюски без панцирей, которые на самом деле освобождаются от своих раковин, когда находятся на стадии личинки.

Их название переводится с латыни как «с голыми жабрами», потому что у них открыты дыхательные аппараты.

Найти этих пушистых слизней можно на мелководье океанов по всему миру, но в основном у берегов Японии, в Индийском океане, а также у берегов Филиппин.

Когда они едят эти губки, их специализированная пищеварительная система поглощает токсины, которые они могут использовать для самозащиты, избавляясь при этом от остальных.

Очаровательный голожаберник затем включает эти токсины из пищи в своё тело в качестве своего защитного механизма. Из-за этого слизень смертельно опасен для любого другого моллюска или ракообразного.

Милые маленькие морские слизни невероятно ядовиты, особенно для хищников, которые попытаются их съесть. Люди должны держаться подальше от этих милашек любой ценой.