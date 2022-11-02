Мадонну попросили не выкладывать в сети свои фото без макияжа, чтобы не пугать поклонников
2022-11-02 16:56
Известная на весь мир певица Мадонна любит бросаться в крайности. На этот раз она выложила в соцсетях свой снимок без макияжа, напугав поклонников.
Мадонна шокирует общественность то слишком вычурными образами, то вообще без них.
На этот раз мировая знаменитость решила показать себя без косметики и фильтров.
3 000 000 подписчиков звезды пребывают в шоке от увиденного, о чем они поспешили сообщить в комментариях к фото.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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