Эксперты рассказали, сколько часов необходимо уделять на сон
Крепкому здоровому сну способствует удобная постель, чистая совесть и отсутствие интернета.
На самом деле общепринятые стандарты подходят далеко не всем. Кому-то для того, чтобы быть бодрым, нужно спать восемь часов, кому-то семь, кому-то девять и так далее. Но всё же в идеале сон должен длиться не больше девяти часов в сутки и не меньше шести, говорят сомнологи.
Про недостатке сна — чем меньше спишь, тем меньше сил и, соответственно, здоровья. Пересып тоже очень вреден. Если каждый день спать по десять часов, то это может грозит плохим обменом веществ и потерей энергичности.
Чтобы хорошо выспаться, кровать должна быть удобной, постельное бельё — чистым, помещение в идеале — проветренным.
Опубликовано: Ангелина Крент
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