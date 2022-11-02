Эксперты рассказали, сколько часов необходимо уделять на сон

Крепкому здоровому сну способствует удобная постель, чистая совесть и отсутствие интернета.

На самом деле общепринятые стандарты подходят далеко не всем. Кому-то для того, чтобы быть бодрым, нужно спать восемь часов, кому-то семь, кому-то девять и так далее. Но всё же в идеале сон должен длиться не больше девяти часов в сутки и не меньше шести, говорят сомнологи.

Про недостатке сна — чем меньше спишь, тем меньше сил и, соответственно, здоровья. Пересып тоже очень вреден. Если каждый день спать по десять часов, то это может грозит плохим обменом веществ и потерей энергичности.

Чтобы хорошо выспаться, кровать должна быть удобной, постельное бельё — чистым, помещение в идеале — проветренным.