Хэтэуэй мечтает о том, чтобы сняли продолжение картины Дьявол носит Prada

Картина "Дьявол носит Prada" сделала из Энн Хэтэуэй мировую знаменитость. Неудивительно, что актриса мечтает о продолжении фильма.

23-летней актрисе Энн Хэтэуэй была доверена роль Энди в картине "Дьявол носит Prada" (2006), которая артистке принесла мировую славу.

На днях звезда экрана стала гостьей шоу "The View", где ей задали вопрос о возможном продолжении фильма.

Хэтэуэй заявила, что ничего не слышала по этому поводу, но с удовольствием бы снялась в таком проекте.