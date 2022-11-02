Хэтэуэй мечтает о том, чтобы сняли продолжение картины Дьявол носит Prada
2022-11-02 17:13
Картина "Дьявол носит Prada" сделала из Энн Хэтэуэй мировую знаменитость. Неудивительно, что актриса мечтает о продолжении фильма.
23-летней актрисе Энн Хэтэуэй была доверена роль Энди в картине "Дьявол носит Prada" (2006), которая артистке принесла мировую славу.
На днях звезда экрана стала гостьей шоу "The View", где ей задали вопрос о возможном продолжении фильма.
Хэтэуэй заявила, что ничего не слышала по этому поводу, но с удовольствием бы снялась в таком проекте.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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